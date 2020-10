FOTOD JA VIDEO | Rakvere ööklubis Mjäu müüdi pärast keskkööd alkoholi, kuigi see on praegu seadusega keelatud 

Koroonaviiruse leviku tõttu kehtestas valitsus alkoholimüügi piirangu. Öine alkoholimüügi keeld kehtib 00.00st kuni 10.00ni kõigis kohtades, kus müüakse alkoholi kohapeal tarbimiseks, näiteks baarides, ööklubides, restoranides, teatripuhvetites või hotellides.

Sellest olenemata müüs Rakveres asuv ööklubi Mjäu laupäeval, pool tundi pärast südaööd, kliendile alkoholi.

TŠEKK TÕENDAB: ööklubis Mjäu müüdi laupäeva öösel alkoholimüügi keelu ajal siiski Jägermeistrit. Foto: Lugeja foto

Rakvere linnas on see juba teine juhtum, kus meelelahutusasutus alkoholimüügi piirangu ümber skeemitab. Oktoobri alguses kirjutas Õhtuleht, et Rakveres asuv MLounge, mille omanik on poliitik, Reformierakondlane ja Rakvere linnavolikogu liige Magnus Lehesoo, lubab pärast südaööd võib peokohta siseneda oma pudeli alkoholiga, juhul, kui selle eest tasutakse kassas kümme eurot pudelimaksu.

See läheb aga vastuollu põhjusega, miks alkoholimüügi piirang kehtsetati: sest purjus inimeste hulgas levib koroonaviirus palju tõenäolisemalt, kuna lõbusamas meeleolus ei peeta enam ohutusreeglitest kinni.

Rakvere linnapea Triin Varek ütleb, et viibib hetkel puhkusel ning pole kursis ööklubis Mjäu toimunuga. "Ma ei tea, kas meil majja on see info laekunud, kas linna poole on selle sama tõendusmaterjaliga pöördutud," ütleb ta. "Väga kahetsusväärne juhtum igaljuhul. Loomulikult tuleb sellega ametlikult edasi tegeleda," nendib ta.