Karmen Joller: EKRE käitumine on õpikunäide vaimsest vägivallast, nendesuguste pärast on olemas ohvriabi, lastekaitse ja varjupaigad 

"See, mis viimase kahe aasta jooksul EKRE tipp-poliitikute suust ja sulest on tulnud, on klassikaline vaimne vägivald. Õpikunäide. Vägivald iga Eesti inimese vastu: kannatusi tekitab vägivald ka neile, kes vägivalda pealt näevad, olgugi et vägivald on suunatud kellegi teise pihta," kirjutab Joller.

Jolleri sõnul on EKRE kiusajate kasvulava ning nende tõttu kasvab peredes vägivaldsus, öeldes, et kui võivad nemad, võivad ka teised. "Sa õpetad kõigile, kuidas alandada, mõnitada, ropendada, solvata... kuidas hinge haigeks teha. Su põhimõtteks on mitte kunagi vabandada. Just selline käitumine, mida Sa ajakirjanduse vahendusel propageerid, tekitab inimestes meeleoluhäireid ja viib enesetapuni. Just Sinusuguste pärast on loodud lastekaitse, naiste varjupaigad, ohvriabi, sotsiaaltöö. Just Sinusuguste pärast reageerivad politsei, kiirabi ja päästjad väljakutsetele," põrutab ta.

"Päriselus mõistetakse Sinusuguseid vanglasse. Kas Sul häbi ei ole, EKRE?" pärib ta, lisades, et ei kuulu ise ühtegi parteisse.