Läti valitsus karmistab maskide kandmise kohustust ja piirab kogunemistel inimeste arvu 

Alates tänasest võib siseruumides koos olla senise 30 inimese asemel maksimaalselt kümme inimest. Välitingimustes toimuvatel kogunemistel tohib osa võtta 300 inimest, mida on kordades vähem kui valitsuse varasem nõue, mis lubas väljas koguneda tuhandel inimesel.

Maski kandmine on 24. oktoobrist alates kohustuslik kõigis avalikes kohtades. Maski ei pea kandma ainult kohtades, kus seda kanda ei saa, näiteks basseinides, saunades, restoranides ja kohvikutes. Valitsuse otsuse kohaselt peavad maski kandma ka inimesed, kes on koroonaviiruse läbi põdenud.

Piiranguid karmistati juba 17. oktoobril, kuid viiruse levikut need peatanud pole. Lätis lisandus viimase ööpäevaga rekordarv uusi koroonanakkuse juhtumeid. 5726 testist olid positiivsed 4,4% ehk 250. Näitaja üle 3% minekut peetakse viiruse kontrollimatuks levikuks.

Viimasel ajal tuvastatud nakkusjuhtumid on seotud kõrgkoolidega ja Läti tervishoiuministeerium soovib kõrgkoolide osaliselt kaugõppele viimist. Osalises kaugõppes peetakse loenguid interneti vahendusel, aga praktikumid toimuvad tavapäraselt.

Kogu koroonapandeemia jooksul on Lätis antud 4208 positiivset proovi, kokku on teste tehtud 413 905. Haigestumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli reedese seisuga Lätis 80,0, mis on kordades suurem kui Eestis - 37,02.