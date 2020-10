Eestit külastanud Poola president andis positiivse koroonaproovi 

Mehe nakatumisest teatas presidendikantselei riigisekretär Blazej Spychalski Twitteris. “Daamid ja härrad, nagu soovitatud, tegi president Andrzej Duda eile koroonatesti. Vastus osutus positiivseks,” kirjutab ta, lisades, et president tunneb end siiski hästi.

Veel ei ole teada, kus riigipea viirusega nakatus. Ta osales esmaspäeval Tallinnas toimunud kolme mere tippkohtumisel, millest võtsid osa ka meie tähtsad riigitegelased, näiiteks president Kersti Kaljulaid ja välisminister Urmas Reinsalu. Viimane teatas eile, et jääb karantiini, kuna puutus kokku koroonapositiivse Sloveenia välisministri Anže Logariga.

Poolas on koroonapandeemiaga hetkel kehvad lood: viirus levib rekordiliselt, näiteks reedel teatati 13 632 uuest nakatunust ja 153 surmast. Seetõttu hakkavad laupäevast riigis kehtima rangemad reeglid: võimaluse korral tuleb töötada kodust, algkoolid on osaliselt suletud, vanemad õpilased ja tudengid on kaugõppel. 70+ aastastel palutakse püsida kodus.