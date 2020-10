FAKTIKONTROLL | Mis see sodoomia siis ikkagi on? 

„Keel muidugi areneb ning mul kindlasti ei ole aimu, mida miski tähendab soo-ogarate subkultuuride slängides ning võib-olla on esialgne tähendus laienenud tänaseks päevaks ka loomapilastajatele,“ kirjutab Reitelmann Facebookis.

Siiski osutavad ka juba 1976. aastal ilmunud õigekeelsussõnaraamat ja 1978. aasta võõrsõnade leksikon, et sodoomia all mõistetakse loomapilastust. Sama väidab ka Eesti õigekeelsussõnaraamat.

„Ei saa välistada, et mõnes teatmikus on sodoomia vasteks märgitud homoseksuaali asemel mõni muu moodne vigur, mida see klassikaliselt Piibli tõlgenduses mõistagi pole,“ kirjutab Reitelmann järgmiseks. (Loomapilastus on paraku juba ürgaegne, mitte „moodne“ kuritegu, mida inimesed loomade suhtes korda saatnud.) Piibli Soodoma ja Gomorra hävitamise loos tekib aga tõesti moment, kus linna mehed nõuavad Loti külaliste „katsumist“.

Mõned piiblitõlgendused leiavad, et tegemist pole füüsilise katsumise, vaid pigem nõudmisega neile küsimusi esitada, tänapäevases tähenduses neid üle kuulata. Ent võtkem siis aluseks otsesõnalise tõlgenduse. Kuigi Loti külalised tulid maa peale inimeste kuju võttes, oli tegelikult tegemist inglitega. Rangelt võttes oleks tegemist inglipilastusega, ent linnarahvas seda mõistagi algul ei teadnud. Lugegem alljärgnevalt:

1 Ja need kaks inglit jõudsid õhtul Soodomasse. Lott istus parajasti Soodoma väravas. Kui Lott neid nägi, siis ta tõusis neile vastu, kummardas silmili maha 2 ja ütles: „Ennäe mu isandaid! Astuge ometi oma sulase kotta, jääge öömajale ja peske oma jalad! Hommikul võite vara üles tõusta ja oma teekonda jätkata!” Kuid nad vastasid: „Ei, me jääme ööseks välja.” 3 Aga ta käis neile väga peale. Siis nad põikasid tema juurde ning tulid ta kotta. Ja ta valmistas neile pidusöögi, küpsetas hapnemata leibu ja nad sõid. 4 Nad ei olnud veel magama heitnud, kui linna mehed, Soodoma mehed, niihästi noored kui vanad, kogu rahvas viimseni, ümbritsesid koja 5 ja hüüdsid Lotti ning ütlesid temale: „Kus on mehed, kes öösel tulid sinu juurde? Too nad välja meie kätte, et saaksime neid katsuda!”