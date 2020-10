Muuseum ja arhitektid ei taha ERMi külje alla elamuid  

Arendaja tahab ehitada Tartu linna ja valla piirimail asuvast ERMist mõnekümne meetri kaugusele väikese kortermajade kompleksi. Muuseumi juhtkond ja arhitektide liit on seda meelt, et Raadile on küll vaja elu tuua, kuid seda mitte muuseumivaate kadumise hinnaga.