Juba üle 12 000 eestlase nõuab samasoolistele paaridele abieluõigust

"Petitsioon kogus loetud tundidega enam kui tuhat allkirja, mis tähendab, et Riigikogu on kohustatud teemat arutama. Allkirjade lisandumine aga jätkub ning esimese päeva õhtuks on juba 5000 inimest avaldanud toetust perekonnaseaduse muutmisele," rõõmustasid Rohelised reedel.

“Ehkki petitsiooni algatasid Eestimaa Rohelised, on algatus erakondadeülene ning petitsiooni on oodatud toetama ning levitama kõik Eesti liberaalseid ning isikuvabadusi austavad erakonnad,” kommenteerib Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova. “Me peame ühiskondlikult ning ka poliitiliselt saatma sõnumi, et Eesti on avatud, solidaarne ning empaatiline riik, kus vähemuste õigused on kaitstud.”