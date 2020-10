Urmas Reitelmann astub ERRi nõukogust tagasi: kujutan ette juhatuse, osa nõukogu ning eelkõige kultuurimarksistlike toimetajate joovastust 

"Ilmselt olen ajast lootusetult maha jäänud. Kui mina koolis käisin, tähendas sõna sodomiit homoseksuaali nagu see oma ajaloolises tähenduses alati olnud. Vaatasin igaks juhuks Cambridge sõnaraamatust veelkord üle, tähendus endine. Keel muidugi areneb ning mul kindlasti ei ole aimu, mida miski tähendab soo-ogarate subkultuuride slängides ning võib-olla on esialgne tähendus laienenud tänaseks päevaks ka loomapilastajatele," kirjutab mees Facebookis.

"Tõe huvides olgu siinkohal üle korratud, et ma ei ole eales seostanud "Ringvaate" saatejuhte loomapilastusega, mida "lügenpress" ohtralt korranud on. Kuna seda valet on jõuliselt levitatud, vabandan asjaosaliste ees."

Mees jätkab postituses sõna sodomiit tähenduse puurimisega. "Teatmeteostega on üldse veidrad anomaaliad. "Kes tahab saada miljonäriks?" reeglid näevad ette, et iga küsimust tuleb kontrollida kolmest erinevast allikast. Paarkümmend aastat tagasi, mil ma seda mängu tootsin, selgus kurioosum, isegi auväärt teosed andsid teinekord erinevaid vastuseid ning täheldasime sedagi, et valeinfo levis kirjastuste uustrükkides "lõika-kleebi" meetodil ikka ja jälle. Ei saa välistada, et mõnes teatmikus on sodoomia vasteks märgitud homoseksuaali asemel mõni muu moodne vigur, mida see klassikaliselt Piibli tõlgenduses mõistagi pole," kirjutab ta.

"Reedese õpitud hüsteeria puhul kordub sama muster, mida ideoloogiliselt laetud uusmarksistid on viimastel aastatel usinalt kasutanud. Sõnumist rebitakse detail, sisu kõrvale heites. ERR rikub ringhäälingu seadust rämedalt ja pidevalt, mis ei tundu häirivat kedagi, kontekstist leitakse aga üks kriitiku sõna, mille kallal jaurata ja üles ehitada süüdistus," leiab Reitelmann, et süüdi on hoopis ajakirjandus.

"Äsja kisas "ajakirjandus" kas öeldi Rootsi või Rootsis ja väitis, et isegi, kui ütleja sõnas Rootsis, siis mõtles ikkagi Rootsi. Rahvavaenlane tuleb leida ja halastamatult paljastada," lisab ta.

Reitelmann viitab postituses ka sellele, et tark tegu oleks ERRi nõukogust tagasi astuda. "Ilmselt on mul arukas esmaspäeval teatada konservatiivide fraktsioonile, et lahkun Rahvusringhäälingu nõukogust ja võtta sellega vasakliberaalidelt kont valitsuse ründamiseks," ütleb ta.