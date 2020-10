Europarlament otsustas: vegeburger jääb vegeburgeriks! 

Hääletus toimus Euroopa Komisjoni ettepaneku üle keelustada taimsete toodete nimetustes lihale viitavate sõnade kasutamine. Ettepaneku taga on Euroopa põllumeeste eelnõu ning selle ametlikuks põhjenduseks on see, et tootenimetused nagu „taimne pihv“ on tarbijate jaoks eksitavad, mistõttu tuleks kasutada näiteks väljendit „taimne ketas“.