AJALOOLINE KOOREM: valitsuse vaeva valvajad! 

Praegune koalitsioonilepe sai allkirja mullu 8. aprillil. Sel neljapäeval seda täiendati – abielu rahvahääletuse küsimuses – täpselt samas ruumis, kus Jüri Ratas, Helir-Valdor Seeder ja Mart Helme poolteist aastat tagasi uue valitsuse prioriteetidest ülevaate andsid. Vahepeal on astutud märgiline samm, aga jutt pole sellest, et Mart on asendunud Martiniga!