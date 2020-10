ÕHTULEHE UURIMUS: mis juhtuks, kui täna algaks Eestis sõda? 

Rahu! Sõda ei ole, ent Õhtuleht uurib järgnevas lugude sarjas, mis juhtuks rahumeelsete tsiviilelanike elus, kui totaalne ja ootamatu sõda oleks reaalsus – kes ja millal meid sõja algusest teavitab? Kuhu me peaksime minema? Kauaks jagub elektrit, mobiililevi, internetti ning toitu? Sõda on kaos, ent sõltub valitsusest, kui juhitud ja kontrollitud see kaos on.