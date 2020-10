Juhtkiri | Puudulik gripikaitse 

Sestap on üha rohkem hakatud rääkima, et gripivaktsiin tuleks lisada riiklikku vaktsineerimiskavasse, et vähemalt riskirühmad saaksid kindlasti vaktsineeritud – pealegi täidavad tootjad riiklikke tellimusi esmajärjekorras. Väiksemates mahtudes see juba toimibki, sest riigi kulul saavad süsti 10 000 hooldekodude elanikku. Suuri koguseid tellivad igal aastal ka kaitsevägi ja kiirabi.

Ennustamine on aga tänamatu töö, sest isegi kui riik telliks vaktsiinid kõikidele üle 65aastastele – see on hinnanguliselt 250 000 doosi –, pole põhjust arvata, et nad kõik vaktsineerima ruttaks: see tähendaks aga kümnete tuhandete dooside raiskuminekut ja märkimisväärset rahalist kahju, nagu on varemgi juhtunud näiteks seagripivaktsiiniga. Teisalt ei saa normaalseks pidada ka olukorda, kus isegi haiglad peavad valima, keda oma töötajatest vaktsineerida. Eesliinitöötajaid on meil aga teisigi, kui mõelda näiteks õpetajatele, kes ainuüksi vanusegi poolest kuuluvad sageli riskirühma. Nii on selge, et riiklik tellimus peab järgnevatel aastatel igal juhul suurenema – iseasi on, kui palju täpselt.