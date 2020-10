Seisukoht | Kas koroonahaigus on üldse olemas? 

„Ma ei tea ühtegi inimest, kes oleks haige. Ma ei tea kedagi, kes oleks haiglas. Ma ei tea kedagi, kes oleks ära surnud. Ja mu sõbrad ka ei tea kedagi, kes oleks haige,“ loetles ta kindlalt argumente, mis kinnitavad, et Covid-19 on täielik väljamõeldis. „Olen küsinud ka oma eestlastest tuttavatelt – ka nemad ei tea mitte kedagi,“ käis vene keelt kõnelnud mees välja viimase trumbi. „Aga kas teie teate kedagi, kes oleks olnud haige?“ pöördus ta siis minu poole.

Kas ma tean? Jah, tean, aga tõesti väga väheseid. Ilmselt hulga vähem, kui neid on tegelikult mu ümber olnud. „Meie perel oli koroonaviirus,“ teatas hiljuti üks tuttav. Aga ta mainis seda alles siis, kui ta oli terve ja paar nädalat juba töölgi käinud. „Jah, perega on kõik korras, oleme terved,“ kinnitas ta telefonis meie ühisele tuttavale siis, kui pere oli tegelikult haige ja tervise pärast mures. Nad põdesid vaikselt kodus, järgides 100% karantiinireegleid, aga jätsid haiguse vaid väga kitsa ringi teada.

Mõtlesin pikalt – miks? Aga ilmselt oli neil niimoodi tõesti kergem haige olla, kuulamata mingitki ohkimist või varjatud etteheiteid, nagu oleksid nad haigestumises ise süüdi. Psühholoogid ja arstid on maininud, et koroonahaiged ja haigusest tervenenud on tundnud ka halvakspanu ja tõrjumist, lausa posttraumaatilist stressi. Parem siis juba vaikida. Sellise vaikimise tõttu on aga ju nii kerge mõelda, et koroonahaigust polegi olemas!