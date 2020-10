Poliitika SKANDAALIDE PINGERIDA: Jüri Ratase karjääri raskeim kriis ei mahu EKRE puhul isegi esikolmikusse! Viljar Voog , täna, 16:45 Jaga: M

GALERII

Elmar Vaheri skandaal läbi Eesti LGBT Ühingu vaatevinkli Foto: Eesti LGBT Ühing

[Sisesta siia EKRE poliitiku nimi] tegi või ütles midagi skandaalset, mille peale liberaalsem osa Eesti ühiskonnast – ja ka vähemalt üks koalitsioonipartner – on marus. Tuleb tuttav ette? Muidugi, sest seda on viimase pooleteise aasta jooksul juhtunud nii mitu korda, et skandaalidest saab kokku panna lausa edetabeli!