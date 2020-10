Nädala tipud | Valitsuse suur silumistöö 

Pärast ametnike tunnistust, et nimevahetajate kohta uuritakse andmeregistritest, ega uus soovitav nimi pole juhtumisi elukaaslase oma, on õiguskantsler viidanud selle tegevuse võimalikule ebaseaduslikkusele, sest nimeseadus ei keela elukaaslase nime võtta. Vastupidi – seadust saab tõlgendada nii, et soov nime jagada on hoopis mõjuv põhjus nimevahetuseks. Kuidas näevad asja aga uue nimeseaduse loojad?