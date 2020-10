Nädalavahetuse ilm tuleb sügissoe, kuid vihmane 

Laupäeval lahkub madalrõhkkond Venemaa põhjaaladele ja selle järel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Öö on suurema sajuta, läänekaare tuul nõrgeneb. Üürikeseks jõuab jahedam õhumass ja temperatuur langeb sisemaal null kraadi ümbrusse, rannikul on kuni +8 kraadi. Päev on mandril suurema sajuta, kuid üksikuis paigus uduvihma võib tibada. Pärastlõunal läheneb merelt madalrõhulohk, saartele jõuab tihedam pilvemass ja hakkab vihma sadama ning sadu laieneb edasi mandrile. Tuul puhub edelast ja lõunast ning tugevneb saartel ja läänerannikul puhanguti 15 m/s, õhtul pöördub läänekaarde. Õhutemperatuur on 5..6 kraadist Virumaal 10..11 kraadini Eesti lääne- ja lõunaservas.



Pühapäeva öösel liigub madalrõhulohk ühes vihmapilvedega üle Eesti. Pärast keskööd saab suurem sadu läbi. Tuul pöördub kõikjal läänekaarde ja jääb nõrgemaks. Õhutemperatuur on 2..7, rannikul kuni 10 kraadi. Päeval suureneb kõrgrõhuala mõju ja saju võimalus on üsna väike. Puhub mõõdukas läänekaare tuul, pärastlõunal tõuseb lääne poolt survestava madalrõhkkonna tõttu saartel ja looderannikul edela- ja lõunatuul tugevamaks, õhtul on puhanguid kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 8..13 kraadi.



Esmaspäeval koondub kõrgrõhuala Venemaale ja selle serv ulatub üle Eesti. Taevas on küll üsna pilvine, aga suuremat sadu ei tule. Lääne poolt jätkub madalrõhkkonna surve ning lõuna- ja kagutuul on tugev. Õhutemperatuur on öösel 6..11, päeval 8..12 kraadi.



Teisipäeval jääb Eesti Venemaa kõrgrõhkkonna ja Läänemerele ulatuva madalrõhkkonna piirimaile. Lõunakaarest lisandub niiskust ja Eesti kohale nihkub vihmapilvede vöönd. Tuul puhub kagust ja lõunast, päeval pöördub edelasse ning on ikka tugev. Õhutemperatuur on öösel 5..10, saartel ja läänerannikul kuni 12 kraadi, päeval 10..14 kraadi.



Kolmapäeval ja neljapäeval üldine sünoptiline olukord ei muutu – Venemaal püsib kõrgrõhuala, Lääne-Euroopasse jõuab uusi madalrõhkkond ja nende serv ulatub üle Skandinaavia. Kahe rõhuala piirimail kannab edela-, lõunavool meile võrdlemisi sooja õhku, aeg-ajalt lisandub ka niiskust. Tänastel andmetel sajab enam vihma ööl vastu kolmapäeva, päeva peale peaks ilm paranema ja neljapäeval on sajuhooge hõredamalt. Lõuna- ja edelatuul on tugev ning seda eelkõige saartel ja rannikul. Õhutemperatuur on öösiti 4..9, rannikul 10 kraadi ümber, päeval 9..13 kraadi.



Reedel võib järjekordne madalrõhkkond jõulisemaks kujuneda ja Botnia lahele jõuda ning meile tiheda vihmasaju tuua. Madalrõhkkond võib äge olla ja tuult veel tugevamaks tõsta. Õhutemperatuur on öösel 4..9, rannikul 10 kraadi ümber, päeval 9..13 kraadi.