Politsei otsib Tartumaal kadunud Ülot 

Politseile laekus info, et esmaspäevast, 19.oktoobrist alates on teadmata kadunud 39aastane Ülo, kes lahkus keskpäeval oma töökohalt kellelegi sõna jätmata. Viimati nähti meest liikumas sama päeva õhtupoolikul, kui ta jalgrattal Luualt Maarja-Magdaleena suunas liikus. Peale seda on teadmata, kus mees liigub või kellega aega veedab.