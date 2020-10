Vaid konservatiivid otsivad veel Tallinna linnapeakandidaate: „Vaatame, kes valimistele üldse välja tulevad.“ 

Kohalike omavalitsuste valimispäeval jälgivad parteid närviliselt, milliseks kujunevad tulemused Tallinnas. Pealinn on omavalitsus, mille volikogu koosseis läheb neile kõige rohkem korda. Tallinnal on võimu ja eelarvet: mis poliitjõud ei tahaks siin otsustaja olla. Ka alatine meedia tähelepanu on garanteeritud.