Põhja-Korea pelgas Hiinast saabuvat „kollast koroonatolmu“ 

Keskvõimu kontrolli all olev teleagentuur KCTV edastas kolmapäeval erakorralise ilmateate, mis hoiatas järgneval päeval riiki saabuva kollase tolmu eest, teatab BBC. Teatavasti kartsid Põhja-Korea võimud, et tolm toob Hiinast kaasa koroonaviiruse. Eraldi hoiatati ka välisriikide saatkondi ja palusid neil kollast tolmu tõsiselt võtta.

Kollane tolm viitab Mongoolia ja Hiina kõrbest pärinevale liivale, mis satub tuulte abil igal aastal teatud perioodil Põhja- ja Lõuna-Koreasse. Teadaolevalt on liiv segunenud reostuse käigus tekkinud mürgise tolmuga, mis on tekitanud aastate jooksul Korea poolsaare riikides tervisemuresid. Teadaolevalt pole hooajaliste tolmupilvede ja Covid-19 vahel siiski mingit seost.

Kiivalt riigis toimuvat saladuses hoidev Põhja-Korea väidab, et nad on seni tänu ülikarmidele meetmetele koroonaviirusest pääsenud. Välisekspertide arvates on aga väga ebatõenäoline, et riigis pole tuvastatud ühtegi nakatunut.