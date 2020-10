Ekrelasest riigikogulane kutsus „Ringvaate“ saatejuhte loomapilastajateks. Grete Lõbu kaalub poliitikule hagi esitamist 

Ringvaate saatejuhid on Marko Reikop ja Grete Lõbu. Neist viimane kommenteeris Õhtulehele, et on valmis solvangu pärast ka kohtuteed käima. „Sellise väljaütlemise peale ma väga tõsiselt kaalun Reitelmanni peale hagi esitamist,“ ütles Lõbu.

„Kahe sodomiidi juhitud Ringvaade nõretas raevust ja pettumusest valitsuse püsimajäämise pärast, mida vürtsitati ohjeldamatu homopropagandaga. Keemiliselt puhas ringhäälinguseaduse räme rikkumine. Edasi andsid AK-s endast parima seltsimees Tralla ja KGB koputaja Kristjan, tuntud ka Toomas Sildami nime all. Ei ole raske ette kujutada, millist soppa hakkab lendama referendumi eel. Mõned poliitkomissarid ei ole ikka veel aru saanud, et Eestil on uus, enam-vähem rahvuslik valitsus. Katsuge ära harjuda,“ seisis poliitiku Facebookis. Sama postitust jagas teiste seas ka Kert Kingo.

Urmas Reitelmanni postitus Foto: Kuvatõmmis/Facebook

Märkimisväärne on see, et alles neljapäeval allkirjastasid koalitsioonipartnerid kokkuleppe, milles kutsuvad üles nii koalitsiooni kui opositsiooni poliitikuid, meediat ja erinevaid huvigruppe tunnetama oma vastutust ning vältima solvavat ja ähvardavat retoorikat.

ERRi nõukogu esimees Rein Veidemann mõistis Reitelmanni avalduse hukka. „Seda hämmastavam, et eile koalitsioonipartnerid ja nende seas ka EKRE kirjutasid alla paberile, kus nad loobuvad edaspidi igasugusest vihakõnest. Seda nörritavam on sellist avaldust lugeda, mis on selgelt vihakõne,“ kommenteeris ta.

Veidemanni sõnul peaks EKRE esimees Martin Helme ja erakonna juhatus mõtlema, kas nad on Reitelmanni näol ERRi nõukogusse ikka õige isiku saatnud. „Kellegi, kes suudab talitseda oma raevu ja hinnanguid? See on nende otsustada. Minul pole enam sõnu ja paljudel mitte. Kaua see kõik jätkub? See on verbaalne terrorism! Meie ees on puhtal kujul verbaalsed rünnakud, sildistamine, argumentum ad hominem. See on suhtlusviis, kus teised osapooled lükatakse lihtsalt dialoogist välja,“ sõnas ta. Ta lisas, et on elus paljugi teinud ja omal ajal ka poliitik olnud, kuid niisugust masendavat olukorda pole ta Eesti poliitilises diskursuses enne näinud.