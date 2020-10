Siiri Laidla | Väntame filmi 

Juba vanarahvas teadis: sõna on kui linnuke, keda kinni ei püüa, kui ta juba suust välja lendas. Praeguses Eesti elus kohtame sageli olukorda, et võimuka poliitiku välja öeldud sõnad võivad vallandada päevi kestva tormi – kuni valitsuskriisini välja. Jah, mõistlik inimene hoiab keele hammaste taga. Samas pole hillitsetud hämamine samuti kellelegi vajalik. Kasulik ehk küll – hämajale endale.

Seega on sõna vägi endiselt võimas. Sõna võib meid mõjutada, torgata, solvata, puudutada, ülendada, alandada... Vahel tasub aga sõnavahust lahti pääsenud valinguga mitte kaasa ulpida, vaid tugeva tammina seisma jääda. Võtta aega, kümme korda sisse-välja hingata ja rahulikult sõnade tähenduse üle mõtiskleda. Naasta sõnade algallika juurde, süüvida tähendusõpetuse juurde. Uskuge – see on nii huvitav teekond, et päevakajaline kähmlemine mõne lendu lastud kohatu sõna pärast ununeb sootumaks.