Manona Paris | Appi, hurraa, sügisene katkuvaheaeg tühistab jõulud? 

Tehke ruumi, koosmeeleta koalitsioon ja äpusitsioon opositsiooni nahas – geide Rootsi küüditamine saab olema veel väike asi, mis nüüd algaval nädalal lahti läheb! Sest koolivaheaeg on läbi saamas ja Toompea puntratantsu asemel saavad vihatuma eestlase tiitli hoopis kooliealiste lastega pered, kes kas käisid või ei käinud vaheajal endale natukenegi meelelahutust otsimas. Ja nagunii viirust levitamas.

Esimesed tormi-iilid juba puhuvad – ei möödu päevagi, kui keegi kuskil meedias ei hoiataks, kuidas sügisene koolivaheaeg toob viiruse tagasi, sest inimesed ju reisivad. Lisaks manitsused, et vaja on püsida kodus. Vastutust on vaja tunda. Vägagi mõistetavad soovitused. Eriti olukorras, kus Euroopas on koroonaarvud taas kõrgustes ja kõne all on uued karmid piirangud (kirjutamise ajal neljapäeval lubab seda taustal mängiv Euronews'i uudistekanal).