PROTESTID JA PETTUMUS: Poola kohus otsustas abordiseadust veelgi kammitseda 

Tugevalt katoliikliku Poola abordiseadused olid niigi Euroopa karmimad, ent põhiseaduskohtu otsus tähendab peaaegu täielikku keeldu. Kui see jõustub, on riigis lubatud raseduse lõpetamine vaid vägistamise või intsesti [lähisugulaste seksuaalsuhte] korral. Samuti võidakse aborti teha ka juhul kui ema tervis on ohus. Siiski moodustasid väärarenguga loote puhul sooritatud raseduse katkestamised riigis lausa 98% tehtud abortidest.