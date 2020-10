Kuidas valida endale parim madrats? 

Kattemadrats pikendab madratsi eluiga. Samuti on sellega võimalik madratsit teha pehmemaks või kõvemaks/jäigemaks (kookossisuga kattemadratsiga). Tihti kasutatakse kattemadratseid ka lahtikäivatel diivanitel – neid on võimalik tellida erimõõdus, et sobituks magamisosaga.

Üks viga, mida kiputakse tegema, on see, et ära vajunud madratsit üritatakse kattemadratsiga parandada. Kui aga madrats on juba keha all liiga pehme või ära vajunud, siis kattemadrats võtab alumise madratsiga sama kuju ja võib probleemi vaid suurendada.