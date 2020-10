Piiskop Philippe Jourdan: paavst ei öelnud samasooliste kooselu kohta mitte midagi uut 

Peagi esilinastuvas dokumentaalfilmis „Francesco“ ütleb paavst, et homoseksuaalsed inimesed on Jumala lapsed nagu kõik teisedki. Selle pärast ei tohiks kedagi perekonnast välja arvata, leiab ta. Loomulikult ei toeta paavst samasooliste paaride abielu, kuid ta leiab, et seaduslikult registreeritud kooselu võiks neile siiski võimaldada.

Kõik Eesti kirikujuhid viitavad kuus aastat tagasi Kirikute Nõukogu poolt Riigikogule saadetud pöördumisele, mis nimetas toona veel eelnõu faasis olnud kooseluseadust tarbetuks, pealegi ei täidaks seadus talle pandud ülesandeid.

„Eesti Kirikute Nõukogu on jätkuvalt veendunud, et vabaabielulist suhet, sealhulgas samast soost inimeste vahelisi suhteid ja nende inimeste õigusi, kes on selle kooseluga seotud, saab hästi reguleerida mitte omaette seadust vastu võttes, vaid juba olemasolevate seaduste raames,“ kirjutas Kirikute Nõukogu kuus aastat tagasi Riigikogule. „Näiteks võlaõigusseaduse alusel seltsingulepingu ja teiste eraõiguslike lepingutega. See annab võimaluse tagada varalised suhted, vastastikused ülalpidamise kohustused ning laste ülalpidamise kohustuse. Vajadusel saab vastava seaduse ja lepingu rakendamist toestada normatiivsete tekstide ja praktikate parendamisega.“

„Eesti Kirikute Nõukogu seisukoht on väga täpselt sõnastatud, sellele ei ole mitte midagi lisada ega ära võtta,“ jääb Eesti Evangeelsete Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu president Erki Tamm napisõnaliseks.

„Kirikute nõukogu, sealhulgas Eesti Apostlik Õigeusu Kirik oli küllalt kriitiline kooseluseaduse eelnõu suhtes,“ ütleb Eesti Apostliku Õigeusu kiriku peavikaar, ülempreester Mattias Palli. „Aga see ei tähenda, et kirikud täiesti eitaksid inimestevahelised tsiviilpartnerluse erinevaid vorme. Aga kooseluseaduses tuleks selgemat vahet teha abielul ja kooselul, seal on need asjad veidi segamini läinud.“

„See pöördumine kinnitas kirikute seisukohta abielu, homoseksuaalsuse ja homoseksuaalide kooselu kohta, piibli ja kristliku antropoloogia alusel,“ ütleb Jourdan. „Aga kirikujuhid ei ignoreerinud nende inimeste raskusi ja muresid, kes elavad sellises kooselus ja seetõttu pakkusid välja võimalikke lahendusi nende probleemidele, ilma, et tuleks muuta abielu või abielulise kooselu mõistet. Ma arvan endiselt, et see oli väga inimlik lähenemine, isegi kui kooseluseaduse autorid ei võtnud neid ettepanekuid vastu. Minu arusaamise järgi teeb paavst Franciscus praegu midagi sarnast, kui ta kinnitab kiriku doktriini oma ringkirjas „Omnes fratres“ ja muudes dokumentides abielu kohta ning samal ajal palub kaitsta, respekteerida, ja armastada kõiki inimesi keda see doktriin puudutab.“