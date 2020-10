VAHVA! Sardiinias sündis rohelise karvkattega kutsikas 

Pisike koer, kes kannab sobivalt nime Pistaatsia, oli üks viiest kutsikast, kes sündisid 9. oktoobril Sardiinias asuvas talus. Kõik Pistaatsia õed-vennad on valge karvaga, nagu ka nende segavereline ema Spelacchia.

Rohelise karvkattega koerad sünnivad äärmiselt harva. Arvatakse, et see juhtub siis, kui heledad kutsikad puutuvad ema üsas kokku rohelise pigmendiga, mida nimetatakse biliverdiiniks. Sama pigment muudab ka inimestel verevalumid n-ö sinakasroheliseks.

Pistaatsia omapärane värv ei püsi siiski igavesti. Sünni ajal oli tema karvkate erkroheline, ent see on muutunud iga järgneva päevaga tuhmimaks.

Kahjuks muutub Pistaatsia roheline värv iga päevaga tuhmimaks. Foto: Reuters/Scanpix

Malocci mainis, et raskel koroonapandeemia ajal on roheline värv lootuse ja õnne sümboliks. Ta usub, et Pistaatsia toob paljudele inimestele taas naeratuse näole. Omapärane karvastik oli mõnes mõttes kasulik ka kutsikale endale, sest Malocci lubas jätta ta kodutallu, kus ta saab hakata koos emaga lambaid valvama. Tema õdedele ja vendadele otsib Sardiinia talunik uue kodu.