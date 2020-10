Säästud saab korralikku tulu teenima panna – kuidas oleks saada iga aasta 2000 eurot intressi? 

Tiiu Tälli kinnitab, et praegu saab Maksihoiusele raha paigutades teenida isegi kuni 10 protsenti intressi aastas. Selliselt saab ühistus kasvama panna 5 000 kuni 100 000 eurot ning mida pikem on hoiustamise aeg, seda kõrgem on ka tootlus: 2- või 3-aastase perioodi puhul 8%, 4 aasta puhul 9% ning maksimaalse 10%-lise tootluse saab raha 5 aastaks hoiustades. „Tulu hakkab kõigi variantide puhul laekuma kiiremini, sest aastaga teenitud intressid makstakse välja iga 12 kuu tagant,“ märgib ta.

Ta toob näite, et kui paigutada vabaks jäänud 20 000 eurot Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistus viieks aastaks Maksihoiusele raha koguma, siis viie aasta pärast makstakse talle see raha tagasi ning vahepealsel ajal saab igal aastal hoiustatud summalt 10% intressi. 20 000 puhul tähendab see 2 000 eurot aastas, mis on pea poolteist Eesti keskmist kuupalka või näiteks nelja kuu keskmine vanaduspension. „Ja kuigi intressituludelt peab riigile tasuma tulumaksu, laekub ikkagi kopsakas lisatulu pangakontole nii, et ise ei pea suurt lillegi liigutama,“ selgitab Tälli. Ta lisab, et teenitud lisatulu saab loomulikult panna omakorda kõrge intressiga hoiusele tulu teenima või käia näiteks igal aastal nii-öelda tasuta uhkel puhkusereisil, panustada laste või lapselaste haridusse või anda hoogu hobidega tegelemisele.

Hoiustamiseks vali usaldusväärne ühistu

Hoiu-laenuühistu on finantsühistu, mille tegevuse eesmärk on vastastikuse finantsabi süsteemi korraldamine, kus ühed liikmed saavad ühistus oma raha hoiustades intresse teenida ning teised võtta ühistult kinnisvara tagatisel laenu. Hoiustamiseks ühistut valides tasub kindlasti teha natuke taustauuringut ja jälgida, et lisaks suurtele lubadustele oleks sel ka laitmatu ajalugu, stabiilne kasv ja reaalsed eeskujulikud tulemused.

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu tegutseb 2013. aastast ning on oma tegevuse jooksul taganud oma liikmetele säästude stabiilse kasvu, makstes hoiuseintressidena välja ligi 4 miljonit eurot. „Oleme seadnud eesmärgiks arendada Eesti kõige stabiilsemini kasvavat hoiu-laenuühistut ning tänaseks on ühistul juba pea 2 000 liiget,“ ütleb Tälli.

Ühistu liikmeks saab lihtsalt, täites avalduse kas kontoris kohapeal või internetis ning tasudes vastavalt seadusele sisseastumis- ja miinimumosakumakse. Ühistuliikmete poolt hoiustatud raha eest väljastatavad laenud on aga alati tagatud kinnisvara ehk hüpoteekidega. Tälli kinnitusel on Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu oma tegevuse algusest alates kõige kasumlikum hoiu-laenuühistu – see on aga kindel tunnistus, et ühistut on alati targalt majandanud.

Ta julgustab inimesi oma säästudega targalt ümber käima ja ka käimasolevat, kuni 10 % aastaintressiga Maksihoiuse kampaaniat oma raha kasvatamiseks ära kasutama.