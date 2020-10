Eesti uudised KOROONAKAART: Euroopa on taas maailma suurim koroonakolle. Eesti ujub vastuvoolu Priit Pärnapuu , täna, 17:05 Jaga: M

Mustaga on tähistatud riigid, kus viimase kahe nädala jooksul on 100 000 elaniku kohta teatatud vähemalt 50 koroonaviirusega nakatunust. Nagu näha, siis Eesti on üks kolmest Euroopa riigist Norra ja Serbia kõrval, kus nakatumisi on vähem. Foto: Priit Pärnapuu

Märtsi keskpaigast aprilli keskpaigani oli Aasiast alguse saanud koroonakriisi kese Euroopa. Seejärel murdis viirus rängalt Põhja- ja Lõuna-Ameerikas ning ka Aasias tekkisid uued ülisuured koroonakolded. Nüüd on taas järg Euroopa käes. Oktoobri keskpaigast alates on just siin kõige enam nakatumisi. Eesti on üks vähestest eranditest – me oleme kõige madalama nakatumisnäitajaga riik maailmajaos.