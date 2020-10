PALJU ÕNNE! Õhtuleht sai 76! 

Foto: Õhtuleht

Täna tähistab Õhtuleht oma 76. sünnipäeva! Õhtuleht on Eesti ainus tabloidväljaanne ning me ei häbene seda. Vaatleme maailma lahtiste silmadega ja vahendame nähtut. Me ei võta õpetaja, sundija või kasvataja rolli, vaid oleme lugejatele heaks seltsiliseks teekonnal läbi iseenda ja maailma. Kõik, mis on kirjas meie veergudel, tuleb inimestelt ja on määratud inimestele. Niisama lihtne ja keeruline see tabloidleht ongi.