ÕL USAs | Presidendikandidaate viimane debatt: viisakam, ent oi kui sapine 

Vähesele vahelesegamisele vaatamata olid tunded kahe kandidaadi vahel endiselt kibedad kui sapp. President Trump ründas Bideni poega Hunterit ja tolle äritegevust Ukrainas, Biden õiendas Trumpiga, et too ei avalda oma tuludeklaratsioone, Trump andis mõista, et Biden ja president Obama lasid teda jälitada ja nõnda edasi.

Üks üksteisest ülerääkimisi toimus debati osas, mil kandidaadid arutasid immigratsiooniteemat. Moderaator rääkis enam kui 500 USAsse põgenenud lapsest, kelle asukoht pole hetkel teada. Biden ja Trump pahandasid üksteisega vastastikku ning kui Biden lõpus ärritunult teatas, et need lapsed ei tea, kus kuradi kohas nad on ja kuhu nende vanemad kadusid, ütles Trump selle peale: „Hästi!"

Trump lubas, et vaid mõne nädala pärast on olemas koroonavaktsiin. Kui moderaator palus tal täpsustada, kelle poolt, loetles president mõned ettevõtted, mis praegu katsetusi teevad ning lisas, et võib-olla saabub vaktsiin siiski aasta lõpuks. Seda lootust, ehkki mitte veendumust jagab ka WHO juht. Masskasutusse tuleb usaldusväärne vaktsiin tõenäoliselt 2021. aasta jooksul. Terviseteemadel ähvardas Trump vaatajaid ka, et Biden toob Ameerikasse uue meditsiinisüsteemi (s.t samasuguse nagu näiteks Eestis) – seda Biden siiski ei kavatse. Meenutagem, et Ameerikas pole meie tüüpi haigekassat ega üleriiklikku tervishoiusüsteemi, seda haldavad suures osas erafirmad (v.a pensionärid ja päris vaesed, kes saavad tervise osas mõningast riiklikku abi). Siinkirjutaja teab oma lähedaste kogemusest, et näiteks tööandja kaudu erakindlustuse saanu pidi neerukivi eemaldamise ja kaheöise haiglasviibimise eest maksma enam kui 5700 dollarit (üle 4800 euro). Jutt on siis ravikindlustatud patsiendist, kellel tegelikult võrreldes miljonite ameeriklastega veab.