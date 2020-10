Ettevõtluskontodega on kogutud üle miljoni euro makse 

MTA füüsilise isiku tulude ja maksustamise teenuse juhi Grete Urbeli sõnul on ettevõtluskonto kasutajate arv kasvanud tänavu ligi tuhande inimese võrra ning kui eelmise aasta lõpuks oli ettevõtluskontodele laekunud kokku kaks miljonit eurot, siis nüüdseks on summa kasvanud üle viie miljoni euro. Ettevõtluskonto on eraisikute jaoks kõige lihtsam viis maksude korrektseks tasumiseks. „Julgustame kõiki väikses mahus ettevõtlusega tegelevaid inimesi ettevõtluskontot looma, sest sellisel juhul ei pea muretsema töötamise registreerimise, raamatupidamise aruannete, igakuiste maksudeklaratsioonide ega maksude tasumise pärast,“ ütles ta.