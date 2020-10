VALITSUSKRIIS LÕPPES RAHUMEELSELT: Jüri Ratas sai, mis vaja! 

EKRE poliitikud ütlesid nädala algul, et Keskerakond on neile noa selga löönud ja peaministripartei kasutab Mart Helme Deutsche Welle vääralt mõistetud intervjuud ära, et kustutada koalitsioonilepingust abielu mehe-naise liiduna defineeriv rahvahääletus. Konservatiivide vandenõule pole küll ühtki tõestust, aga valitsuskriisi tulem on enam-vähem parim, mida Keskerakond võis loota.