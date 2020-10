Politseikoerad on tänavu üles leidnud poolsada inimest 

PPA juhtivkoerajuht Raul Bamberg ütleb, et teenistuskoera võttes saab politseiametnikule sõna otseses mõttes nii koerast kui tema koolitamisest elu kutse: „Igal tavakoeral on teatud kaasasündinud instinktid. Kas kutsikast saab aga tulemuslikult töötav teenistuskoer, sõltub sellest, kuidas professionaalne koerajuht igapäevaselt neid instinkte edasi arendab.“

Bamberg on teenistuskoeri treeninud 16 aastat. Praegu on tal kaks tegevat teenistuskoera: viieaastane Tiissel ja kaheaastane Mauser. Peale selle on tal kodus pensionipõlve pidav PPA üks teenekamaid politseikoeri Nacho, kes on päästnud mitme inimese elu, leidnud narkootilisi aineid, kinni pidanud kurjategijaid ja nõnda edasi.