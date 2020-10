Telemees Vahur Lauri salahobi: nahast on kõigil hea meel! 

Kohtume teleajakirjanikuga tema kodus telemaja lähedal. Sealgi jääb ta truuks oma stiilile, seljas on Metsiku Lääne kauboirõivad. Veel enne intervjuud ütles Lauri, et isiklikku töökoda tal pole, aga selgus, et tõele see päriselt ei vasta: ta kodus näeme mitut töölauda ja hulka tööriistu.