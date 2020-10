Seisukoht | Poliitteater – pole naljakas! 

Siseminister Mart Helme nädalatagune sõnavõtt seksuaalvähemuste vastu on miski, mida ühes demokraatlikus riigis on raske ette kujutada. See on aga praegune Eesti reaalsus ning kuigi peaminister Jüri Ratas üritas seekord natuke ehk isegi talle näppu vibutada, pöördus varsti-varsti nende jutt sellele, kuidas valitsuskoalitsioon jätkab üksmeele otsimist...