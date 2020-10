VEREGA KAETUD TÄNAV: Nigeeria sõdurid ja politsei tapsid vähemalt 12 meeleavaldajat 

Nagu tänapäeval kombeks, said meeleavaldused alguse sotsiaalvõrgustikes, kus nigeerlased jagasid teemaviidet #EndSars ehk #PeatageSars. Nõudmine ei puuduta mitte samanimelist viirust, vaid politsei eriüksust Special Anti-Robbery Squad (röövimistevastane eriüksus), lühendiga SARS. Erirühm tegeles kõige räigemate kuritegude lahendamisega, ent kogus ka kurikuulsust oma jõhkruse ja karistamatu meelelaadi poolest. Amnesty International leidis oma töös, et SARSi töötajad peksid, piinasid ja isegi vägistasid kinnipeetavaid. Mingeid tagajärgi politseinikud selliste jõuvõtete eest kartma ei pidanud.

BBC kirjutab, et kuigi president Muhammadu Buhari saatis vastuolulise üksuse juba 11. oktoobril laiali, jätkuvad meeleavaldused ning rahvas nõuab, et riigi sõjaväes ja politseis korraldataks põhjalikum reform. Rahva pahameel kasvas lõpuks selleni, et nõutakse presidendi enda tagasiastumist. Lisaks tahavad meeleavaldajad, et riigis lokkav korruptsioon ometigi lõppeks.