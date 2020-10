Saaremaal hukkunud pere lähedased surmakutsari vabandust ei taha. „See ei tee tema tegu olematuks.“ 

Ekspertiis näitas, et õnnetuse hetkel lähenes Saaremaa surmakutsari Andres Reinart (35) kiirus hirmuäratavale 200 kilomeetrile tunnis, kaitsja sõnul kiilus spidomeeter kinni aga kiirusel 75 km/h.

Aasta algul, 11. jaanuari pärastlõunal sõidab prokurör Rainer Amur Kuivastust Kuressaare poole, kui märkab tee ääres kiirust mõõtvat patrulli. Selles pole midagi eriskummalist, sest tegu on ühe tihedaima liiklusega maanteega kogu Saaremaal. Seda mööda liigub autode kolonn Kuivastu sadama ja Kuressaare vahet.

Veidi aega pärast seda sama politseipatrull Kuressaare poolt tulemas hõbehalli universaalkerega Audit, mille puhul pole kahtlust, et juht ületab kiirust. Patrull fikseerib auto kiiruseks 90alas ärevakstegvad 138 km/h.

Kuna kihutavale autole pole enam võimalik järele jõuda, antakse info edasi teisele patrullile, kelle suunas Audi liigub. Sinna aga auto ei jõua.

„Kuivastu-Kuressaare maanteel Putla ristis on kokkupõrge,“ teatab kohkunud helistaja häirekeskusele. „Väga hull laks on. Kohe kiiresti on abi vaja.“

Teine teatab: „Ühes autos on kolm inimest, kellele ei saa abi osutuda. Auto on nii deformeerunud, et ei saa ligi. Ma olen ise parameedik ja aitaks, aga ei saa ligi. Ma olen täiesti abitus olukorras!“