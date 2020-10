Õigeusu kiriku peavikaar: kooseluseaduses aeti abielu ja kooselu segamini 

Peagi esilinastuvas dokumentaalfilmis „Francesco“ ütleb paavst Franciscus, et homoseksuaalsed inimesed on Jumala lapsed nagu kõik teisedki. Selle pärast ei tohiks kedagi perekonnast välja arvata, leiab ta. Loomulikult ei toeta paavst samasooliste paaride abielu, kuid ta ütleb sarnaselt siinsete kirikujuhtidega, et seaduslikult registreeritud kooselu võiks neile siiski võimaldada.

„Meil kõigil on kaasasündinud või väljakujunenud kalduvusi, patuseid tunge,“ jätkab Palli. „Lihtsalt mõni pahe, mida veel paarkümmend aastat tagasi tauniti, on nüüd kuulutatud hüveks ja selle teostajatele tahetakse anda eriõigusi. Iga inimene saab meelt parandada ja teatud piirini oma tegusid kontrollida. Ei saa olla nii, et inimene, kes joob, ütleb, et ta ongi joodik. Harjumuste muutmine võib olla vägagi raske, aga meie kogemus ütleb, et inimene võib Jumala abiga uueneda.“