Baptistide liidu president: Eesti kirikupead on samasooliste kooselu kohta juba kõik öelnud 

Peagi esilinastuvas dokumentaalfilmis „Francesco“ ütleb paavst, et homoseksuaalsed inimesed on Jumala lapsed nagu kõik teisedki. Selle pärast ei tohiks kedagi perekonnast välja arvata, leiab ta. Loomulikult ei toeta paavst samasooliste paaride abielu, kuid ta leiab, et seaduslikult registreeritud kooselu võiks neile siiski võimaldada.

„Eesti Kirikute Nõukogu on jätkuvalt veendunud, et vabaabielulist suhet, sealhulgas samast soost inimeste vahelisi suhteid ja nende inimeste õigusi, kes on selle kooseluga seotud, saab hästi reguleerida mitte omaette seadust vastu võttes, vaid juba olemasolevate seaduste raames,“ kirjutas Kirikute Nõukogu kuus aastat tagasi Riigikogule. „Näiteks võlaõigusseaduse alusel seltsingulepingu ja teiste eraõiguslike lepingutega. See annab võimaluse tagada varalised suhted, vastastikused ülalpidamise kohustused ning laste ülalpidamise kohustuse. Vajadusel saab vastava seaduse ja lepingu rakendamist toestada normatiivsete tekstide ja praktikate parendamisega.“