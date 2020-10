NOORED, VIHASED JA ÜKSI: mehed, kes nõuavad seksi, aga tegelikult otsivad õnne 

Christian, millal ja kuidas märkasite, et netis tegutsevate noorte vihaste meeste probleem on piisavalt oluline, et hakata seda uurima?

Samal teemal Aastaid seksita mees: ma süüdistan feministe! 29. veebruar 2020, 10:41 Miks täies elujõus mehed seksipõuas virelevad? 28. veebruar 2020, 22:30 Incel’i autos lõksus 20. juuni 2019, 18:33 Kuna tegemist on mitmetahulise probleemiga, siis märkasin seda eri tegevustes. Alustasin oma tööelu mängutööstuses, siis liikusin edasi sotsiaalmeediasse. Need peatükid mu karjääris põhinesid eri kogukondade ja subkultuuride mõistmisele, et saaksin nende omadusi seletada vanematele inimestele ja professionaalidele. Nägin oma töös misogüüniat ja väga soolistatud kõnet agressiivselt kasutatuna ning selgeid erinevusi, kuidas naisi ja mehi koheldakse. Kui puudutasin teemat vestlustel, esitlustel ja konverentsidel, tegin seda veel normatiivsest perspektiivist: “Hei, kutid! Me ei tohiks nii käituda! See on paha!” ja mõtlesin välja argumente, kuidas saaks naisi rohkem digitaalsfääri kaasata. See töötas täitsa mõistlikult: vähemalt passiivse saalis istuva publikuga. Mul oli palju vestlusi (ja vaidlusi!) noortega, kuidas sugu mõjutab inimese võrgukogemusi – positiivselt ja negatiivselt. Kuid mul polnud erilist edu, kui ma nende jutupunktidega lähenesin netis kõige toksilisematele kogukondadele, kus kõik said varjata end virtuaalse anonüümsuse looriga.

Sain sellest aru, kui ühel päeval pärast esinemist gümnaasiumis tuli minu juurde üks noormees. Olin tol päeval palju kõnelenud “nohiklusest”, ja ta soovis sellest veel rääkida. Meie vestluses selgus, et ta oli veetnud suurema osa oma noorusest üksiku ja õnnetuna, tal polnud eriti sõpru ja kuna ta oli klassi nohik, siis langes ta kiusamise ohvriks. Flirtimise või tüdruksõbraga käimisega polnud tal kunagi kokkupuuteid olnud. Ta ütles, et selle asemel, et minna netti ja rääkida neist haavavatest kogemustest ja negatiivsetest tunnetest, oli talle palju kergem minna ja võidelda kõigi nende gruppidega, kes olid teda julmalt kohelnud. Populaarsete kuttidega, ilusate tüdrukutega jne. “Ma tahtsin neile näidata, kui kõvasti nad mulle haiget olid teinud!” ütles ta ja lisas, et ta oli olnud väga lähedal, et oma klassikaaslasi rünnata. Relvasid saab tumeveebist, YouTube’is on pommide retseptid … Eri põhjustel ta siiski kunagi rünnakuni ei jõudnud ja hetkel läheb tal okeilt, rääkis ta. Nüüd tahtis ta lihtsalt hambaarstina piisavalt raha teenida, et saaks nende inimeste juurest eemale kolida. Ta rääkis, et ta oli olnud vihane mõned aastad, aga kurb palju kauem.

See lõi mul pildi selgeks. See “noorte meeste probleem” polnud ainult terrorirünnakud Ameerika Ühendriikides või hardcore doxxing (andmelekitamine) ja häkkimine, mida oli tehtud Taanis, aga veel suhteliselt vähe. See oli kümme korda suurema hulga noorte meeste probleem, kes ei suutnud oma haiget saamist kuidagi käsitleda. Ja siis nad tegid liiga endale, kuid eriti teistele.

Millised on lääne ühiskondades praegu kõige suuremad probleemid nende meestega?

Oh, pagan, ma ei teagi, millest alustada … Kas võin need kõik üles loetleda? Loomulikult on kavandatavad vägivaldsed rünnakud feministide ja vähemuste vastu oma magnituudilt kõige võimsamad probleemid, millele tuleb keskenduda. Saan öelda, naisi hirmutatakse või rünnatakse digitaalselt palju tihemini kui mehi, eesmärgiga pärssida naiste osalemist demokraatlikus debatis. Naisi vaigistatakse sihilikult või siis vaikivad nad ise väga mürgise vaidluskultuuri tõttu internetis.

Taani inimõiguste instituudi eelmise aasta analüüsist selgus, et noored naised loobuvad PALJU tõenäolisemalt ükskõik millises netidebatis osalemisest, sest nad on oma soo, seksuaalsuse ja välimuse tõttu palju tihedamini sihikule võetud kui mehed, kelle puhul keskendutakse ründamisel nende arvamusele. Ja minu algse argumendi juurde naastes – paljud neist rünnakutest on toime pannud noored mehed, kellel on elus väga vähe heaolu või pole seda üldse. Naiste ründamisele ja vaigistamisele on sama oluline keskenduda kui vägivaldsetele terrorirünnakutele, juba seetõttu, et neid toimub nii sagedasti.