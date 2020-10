Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev kuulub kõige elava kaitsmisele ja kõige elava eest hoolitsemisele. Päev on seotud loomade ja nende eest hoolitsemise, karjakasvatuse, kuid ka varanduse kogumise ning teiste juhtimisega. Tee materiaalseid plaane ja hoolitse maiste hüvede eest. Liigu aktiivselt oma eesmärgi poole. Palveta lahkunud esivanemate eest. Päeva suurim patt on tülitsemine.

Kestab kuutsükli 13.päev ja see on hea päev suhtlemiseks, grupitööks ja õppimiseks. Võid kohata uusi partnereid, sõlmida uusi suhteid, leida uue töökoha. Suhted laste ja vanemate vahel paranevad. Kella 16.40st võiks pühendada end vaimumaailmale ja lugeda sellekohaseid raamatuid, kuid ära silmi üle pinguta. Ei ole hea tegeleda aroomiteraapiaga ja vältida tuleks kõiki tugevaid lõhnu.