Paavst pakub tsiviilliitu: Varro Vooglaid peab piiskop Jourdani tõlgendust veel ootama 

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks asutaja Varro Vooglaid kirjutab facebookis, et ta soovib Eesti katoliku kiriku pealt piiskop Philippe Jourdanilt kuulda, kuidas mõista paavst Franciscuse poolt öeldut kiriku senise täiesti selge õpetuse kontekstis, kus on ühemõtteliselt väljendatud paavst Franciscuse seisukohale risti vastupidist positsiooni.

Eesti katoliku kiriku Facebooki lehel on juba kirjas lühike selgitus: „Paavst Franciscuse ettepanek ei ole nimetada samasooliste paaride kooselu katoliiklikuks abieluks, vaid austada eraotsuseid ja näidata, et kõigil inimestel on ühesugune väärikus.“

Piiskop Joudaniga ei õnnestunud Õhtulehel vestelda, kuid kuus aastat tagasi ERRile antud intervjuus rääkis ta, et katoliku kirik on samasooliste paaride teemal rääkinud kõige kõrgemal tasemel juba mitukümmend aastat tagasi.

„Homoseksuaalide kohta peab ütlema, et ega kirik pole avastanud alles nüüd, et maailmas on homoseksuaalsed inimesed,“ rääkis piiskop Jourdan ERRile 2014. oktoobris pärast Vatikanist sinodilt naasmist. „Viimane aruanne, mille kohta sinodil hääletati, ütleb lühidalt, aga enam-vähem samade sõnadega sedasama, mida katoliku kiriku katekismus ütles juba 30 aastat tagasi.“

„Homoseksuaalsed teod ei ole piibli alusel ning kiriku kogemuse ja traditsiooni alusel vastavuses Jumala seadusega,“ selgitas Jourdan kuus aastat tagasi Vatikani seisukohta. „See on selge ja kirik ei saa seda muuta. Teisest küljest arvas kirik juba 30 aastat tagasi – siis, kui keegi veel ei tundnud huvi selle vastu, mida katoliku kirik arvab homoseksuaalsusest –, et homoseksuaalseid inimesi peab kohtlema respekti ja taktitundega ning vältima igasugust diskrimineerimist nende suhtes.“

„Huvitav on näha, kuidas samad teemad, mis meil kodus, tõstatuvad ka globaalsel tasandil ja võiks leida kirikujuhtide arvates umbes samasuguse lahenduse,“ kirjutab Facebookis Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma paavst Franciscuse väljaütlemise kohta.