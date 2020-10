Urmas Viilma: Eesti kirikujuhid on paavstiga sama meelt 

Peagi esilinastuvas dokumentaalfilmis „Francesco“ ütleb paavst Franciscus, et homoseksuaalsed inimesed on Jumala lapsed nagu kõik teisedki. Selle pärast ei tohiks kedagi perekonnast välja arvata, leiab ta. Loomulikult ei toeta paavst samasooliste paaride abielu, kuid ta leiab, et seaduslikult registreeritud kooselu võiks neile siiski võimaldada.