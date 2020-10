Eesti uudised USKUMATUD VANDENÕUTEOORIAD: pandeemia on pettus! Meid püütakse orjastada! Liina Hallik , täna, 14:52 Jaga: M

GALERII

Foto: Leo Lätti

„Hiina dokfilmis näidati meie tulevikku – kuidas skänneriga lennujaamas inimesi tuvastati! Selleks meile õpetatakse 2 + 2... See kõik on ettevalmistus millekski ja see miski ei saa olema hea asi!“ kõlavad sotsiaalmeedias appihüüded. „Inimese nägu skännida pole nii kerge – pigem on kahtlus, et skännitakse nähtamatut triipkoodi laubal. See ongi see 666, mida Jumal keelas võtta,“ oletatakse. Abi olevat geelist, millega ennast enne passipildi tegemist sisse määrida, et ei saaks triipkoodi lugeda.