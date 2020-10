KINDLUSTA TARGALT | Kuidas rasketest haigustest tingitud kuludega hakkama saada? 

Koroona on hõivanud uudiste esiküljed nagu teised rasked haigused oleksid maamunalt kadunud. Siiski näitab statistika, et kõige enam sureb inimesi südame-veresoonkonna haiguste ja pahaloomuliste kasvajate tagajärjel. Haigestumine puudutab ka järjest nooremaid inimesi. Tervise Arengu Instituudi andmetel sai 2017. aastal ligi 8800 inimest vanuses 20-65 aastat pahaloomulise kasvaja diagnoosi.

Eesti Haigekassa andmetel vajas mullu vähiravi rohkem kui 40 000 inimest. Õnneks on tänapäeva meditsiin nii palju arenenud, et enamus raskeid haigusi on seljatatavad. Ometi oleme kõik meedia vahendusel lugenud abivajajatest, kel napib materiaalseid vahendeid raske haigusega võitlemiseks. Keegi meist ei taha sellisesse olukorda sattuda.