KRIIS SAI OTSA: valitsusliit püsib ja abielureferendum toimub kevadel

Õhtulehele on kinnitatud, et võimuliit püsib ning abielureferendum toimub kevadel.

"Need rasked viis päeva, see kriis on tänaseks seljatatud. Mul on hea meel, et oleme leidnud selles keerulises seisus ühisosa. Minu jaoks on oluline seista kõigi Eesti inimeste eest, nende õiguste ja vabaduste ja väärtuste eest," ütles Jüri Ratas pressikonverentsil.

"Eesti on demokraatlik riik, siin on lubatud erinevad arvamused ja seisukohad. Koalitsioon töötab edasi," kinnitas peaminister.

Martin Helme tänas Jüri Ratast ja rahusobitajat Helir-Valdor Seederit. "Jüri on Eesti poliitika kõrgpilotaaž."

Seeder lisas, et koalitsioon tuli kriisist välja kogenenumana ja targemana. "See, mis on toimunud, seda enam olematuks ei tee. Vanarahvas ütleb, et valulik armastus on kõige tugevam armastus."