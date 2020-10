PAAST LÄBI: Varro Vooglaid naasis paavsti sõnavõtu ajendil Facebooki 

Vooglaiu sõnul on mitmed ajakirjanikud temalt küsinud, kas SAPTK loobub nüüd vastuseisust kooseluseadusele, kui isegi paavst on öelnud, et sellised seadused tuleks vastu võtta. „Minu vastus on olnud ja on siin ka teistele ajakirjanikele lühike ja konkreetne – olen öelnud, et küsitagu kommentaari katoliku kiriku juhilt Eestis, kelleks on teatavasti piiskop Philippe Jourdan,“ sõnab Vooglaid, lisades, et ka teda ennast huvitaks väga Jourdani vastus küsimusele, kuidas mõista paavst Franciscuse poolt öeldut kiriku senise täiesti selge õpetuse kontekstis, kus on ühemõtteliselt väljendatud paavst Franciscuse seisukohale risti vastupidist positsiooni.