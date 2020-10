Paavsti sõnavõtt tekitas katoliiklikus maailmas vastakaid arvamusi 

USA on üks neist riikidest, kus elab rohkelt katoliiklasi. Providence'i piiskop Thomas Tobin oli üks esimestest kõrgel positsioonil seisvatest katoliiklastest, kes tuli paavsti sõnade vastu käiva kriitikaga avalikkuse ette. Konservatiivse piiskopi hinnangul oli Franciscuse sõnavõtt kauaaegsete kiriku õpetustega „räiges vastuolus“. „Kirik ei saa toetada objektiivselt ebamoraalsete suhete heakskiitmist,“ sõnas Tobin. Paavst Franciscus mainis palju poleemikat tekitanud intervjuus, et homoseksuaalid on sarnaselt kõigile teistele inimestele jumala lapsed.