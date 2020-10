KUIDAS KÄIB REKORDANNETUSE SAANUD ANNABELI KÄSI? Pere kommentaare anda ei soovi 

„Tähistame taas Annabeli minisünnipäeva. Seekord juba kaheksandat,“ postitasid tüdrukutirtsu vanemad Ahti ja Kaidi mullu 4. novembril Facebooki. Kallist geeniravist oli selleks hetkeks möödunud neli kuud. „Annabeli üleüldisel tervisel ja heaolul hoiab silma peal Tallinna Lastehaigla tunnustatud lastearst. Annabel käib iganädalaselt regulaarselt füsioteraapias, mis muudab teda tugevamaks ja energilisemaks.“

2019. aasta viimasel päeval teatasid vanemad, et pisipiigal läheb väga hästi. "Käime regulaarselt füsioteraapias, et kasvatada lihaseid tugevamaks. Kuna see ei ole kiire protsess, siis võtame Annabeli arengut väga kannatlikult. Annabel on teinud vahepeal väga suuri edusamme. Tema hääl on tugevam, käed liiguvad rohkem, kerelihased on tugevamad ning jalgadesse on tulnud rohkem jõudu. Tegutseme edasi!"

Kommentaare ei jaga



„Praegu kahjuks ei jaga kommentaare. Oleme oma pere keskis niimoodi otsustanud,“ ohkab isa Ahti kümme kuud hiljem, oktoobris.

Ka Annabeli ravisse 400 000 eurot panustanud Tartu Ülikooli Kliinikumi lastefond jääb kidakeelseks. „Annabeli pere on otsustanud, et nad annavad ise tagasisidet, kuidas neil läheb,“ sõnab fondi juhatuse liige ja toetusjuht Eveli Ilves. „Eks tähelepanu oli neile suur selles osas. Ja nad on öelnud, et hoiavad ise avalikkust kursis.“