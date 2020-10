Poliitika Peaministri rasked päevad: Mart Helme ei lahku, Keskerakond püüab nägu päästa abielureferendumi mudimisega Marvel Riik , täna, 12:50 Jaga: M

Peaminister Jüri Ratas on öelnud, et senine valitsuskriis on tema karjääri suurim. Foto: Merilin Ulm

Kuna Keskerakond, Isamaa ja EKRE tahavad võimutüüri juures jätkata, otsitakse valitsuskriisile lahendust muude poliitvorstidega kui siseminister Mart Helme poliitilise ohverdamisega. Võimalik lahenduskäik võib tulla nn abielureferendumi mudimises.